セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年11月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、「ディズニー&ピクサーキャラクター ケータイ型パスケース」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター ケータイ型パスケース」

登場時期：2025年11月14日より順次

サイズ：全長約6×1×9cm

種類：全8種（ロッツォ、プー、ディズニー マリー、ニック・ワイルド、ディズニー スティッチ、チェシャ猫、ベイマックス、ラッキー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ケータイ型のポップでかわいいパスケースが登場☆

入れたカードが見える仕様で、推し活にもぴったりです！

また、キャラクターにちなんだカラーリング、ぴょこっと飛び出た耳のデザインもファン心をくすぐります。

後ろは、キャラクターにちなんだモチーフの総柄デザインになっています。

前から見ても、後ろから見てもとってもおしゃれなプライズです☆

ロッツォ

ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「ロッツォ」のパスケース。

コロンとした耳がキュートな「ロッツォ」の後ろには、イチゴのアートがデザインされています。

プー

ハニーカラーを基調にした「プー」デザインのパスケース。

黄色×赤のカラーリングが「プー」らしく、後ろにはハニーポットも！

ディズニー マリー

ストラップ部分がピンク色になった、『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「ディズニー マリー」のパスケース。

散りばめられているハートやリボンなどのモチーフがガーリーな雰囲気を演出してくれます☆

ニック・ワイルド

茶色とグリーンのツートンカラーがインパクト抜群な、『ズートピア』に登場する「ニック・ワイルド」デザインのパスケース。

後ろにはアイスキャンディーやネクタイ、サングラスなども描かれています。

ディズニー スティッチ

特徴的な垂れた耳がとってもチャーミングな、『リロ・アンド・スティッチ』の主人公「ディズニー スティッチ」のケータイ型パスケース。

後ろにはハイビスカスやヤシの木など、作品の世界観にぴったりなモチーフがデザインされています。

チェシャ猫

『ふしぎの国のアリス』に登場する「チェシャ猫」のパスケース。

ピンクとすみれ色のしま模様や、ぴょこんと並んだ小さな耳も愛らしさ満点です。

ベイマックス

真っ白なボディをイメージさせる、「ベイマックス」のケータイ型パスケース。

後ろには、ストレスサーモメーターなどのアイコンが散りばめられています。

ラッキー

『101匹わんちゃん』に登場する子犬「ラッキー」デザインのパスケース。

黒の耳や、「ラッキー」の首輪とお揃いの赤いラインがアクセントになっています☆

そのまま使うのはもちろん、推しのカードを挟んでも愛用できるディズニーグッズ。

セガプライズの「ディズニー&ピクサーキャラクター ケータイ型パスケース」は、2025年11月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します。

