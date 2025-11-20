ニックやスティッチなど全8種類！セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター ケータイ型パスケース」
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年11月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、「ディズニー&ピクサーキャラクター ケータイ型パスケース」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター ケータイ型パスケース」
登場時期：2025年11月14日より順次
サイズ：全長約6×1×9cm
種類：全8種（ロッツォ、プー、ディズニー マリー、ニック・ワイルド、ディズニー スティッチ、チェシャ猫、ベイマックス、ラッキー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、ケータイ型のポップでかわいいパスケースが登場☆
入れたカードが見える仕様で、推し活にもぴったりです！
また、キャラクターにちなんだカラーリング、ぴょこっと飛び出た耳のデザインもファン心をくすぐります。
後ろは、キャラクターにちなんだモチーフの総柄デザインになっています。
前から見ても、後ろから見てもとってもおしゃれなプライズです☆
ロッツォ
ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「ロッツォ」のパスケース。
コロンとした耳がキュートな「ロッツォ」の後ろには、イチゴのアートがデザインされています。
プー
ハニーカラーを基調にした「プー」デザインのパスケース。
黄色×赤のカラーリングが「プー」らしく、後ろにはハニーポットも！
ディズニー マリー
ストラップ部分がピンク色になった、『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「ディズニー マリー」のパスケース。
散りばめられているハートやリボンなどのモチーフがガーリーな雰囲気を演出してくれます☆
ニック・ワイルド
茶色とグリーンのツートンカラーがインパクト抜群な、『ズートピア』に登場する「ニック・ワイルド」デザインのパスケース。
後ろにはアイスキャンディーやネクタイ、サングラスなども描かれています。
ディズニー スティッチ
特徴的な垂れた耳がとってもチャーミングな、『リロ・アンド・スティッチ』の主人公「ディズニー スティッチ」のケータイ型パスケース。
後ろにはハイビスカスやヤシの木など、作品の世界観にぴったりなモチーフがデザインされています。
チェシャ猫
『ふしぎの国のアリス』に登場する「チェシャ猫」のパスケース。
ピンクとすみれ色のしま模様や、ぴょこんと並んだ小さな耳も愛らしさ満点です。
ベイマックス
真っ白なボディをイメージさせる、「ベイマックス」のケータイ型パスケース。
後ろには、ストレスサーモメーターなどのアイコンが散りばめられています。
ラッキー
『101匹わんちゃん』に登場する子犬「ラッキー」デザインのパスケース。
黒の耳や、「ラッキー」の首輪とお揃いの赤いラインがアクセントになっています☆
そのまま使うのはもちろん、推しのカードを挟んでも愛用できるディズニーグッズ。
セガプライズの「ディズニー&ピクサーキャラクター ケータイ型パスケース」は、2025年11月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ニックやスティッチなど全8種類！セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター ケータイ型パスケース」 appeared first on Dtimes.