カカー以来となるブラジル人バロンドーラーは誰になるのか。当初はネイマールに期待がかけられたが、運悪くリオネル・メッシ&クリスティアーノ・ロナウドと世代が近かったことから、受賞チャンスに恵まれなかった。



次なる期待はレアル・マドリードFWヴィニシウス・ジュニオールにかけられ、2024年には受賞のチャンスがあった。しかしマンチェスター・シティMFロドリが受賞することになり、加えて昨夏レアルにはFWキリアン・ムバッペまで合流。すっかりレアル攻撃陣の中心はムバッペであり、ヴィニシウスはバロンドール争いから数歩後退した印象だ。





Pure samba and jogo bonito from Brazil in their win over Senegal in London#beINSPORTS #Brazil #Senegal pic.twitter.com/remady57yH — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 15, 2025

ESTEVAO SCORES WITH BRAZIL!



pic.twitter.com/cUEF1GjHDw — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 18, 2025

ヴィニシウスはまだ25歳と若く、今後のキャリアでチャンスがあるかもしれない。しかし英『Standard』は、今やチェルシー所属の18歳FWエステヴァン・ウィリアンの方が受賞の可能性が高いと見ている。エステヴァンはブラジル代表でも主力になりつつあり、今月の親善試合でもセネガル戦、チュニジア戦で得点を記録。代表デビューから11試合で5ゴールと見事なペースであり、一方のヴィニシウスは通算45試合で8ゴールとセレソンでは思うような結果が出ていない。チュニジア代表監督のサミ・トラベルシも、今月の親善試合後にエステヴァンを天才と絶賛。世界最高の選手の一人になるとコメントしている。「彼は非常に若いが、新時代の天才として台頭してきている。もし彼がクラブ、代表でタイトル獲得となれば、今後数年でバロンドールを争う選手の一人になるだろうね」まずはチェルシーかブラジル代表でタイトルを手にする必要があるが、エステヴァンは今後の成長次第でクラブと代表の両方で中心的選手になる可能性がある。今の得点ペースならば、代表でもヴィニシウスよりエステヴァンの方が危険な存在となるかもしれない。ヴィニシウスの方はレアルでも指揮官シャビ・アロンソとの関係性が疑問視されるなど、少々難しい時間を過ごしている。今のパフォーマンスやメンタリティでは世界最高の選手にはなれないか。