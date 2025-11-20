今のオランダ代表は最終ラインに優秀な選手を多く揃えており、いつの間にかDF大国となっている。しかし、その中でもリヴァプールDFフィルジル・ファン・ダイクの存在は特別だ。



パフォーマンスレベルはもちろん、2018年から代表のキャプテンマークを巻いてきたファン・ダイクは絶対のリーダーだ。2026ワールドカップ欧州予選もファン・ダイクは全試合にフル出場しており、オランダは無事にW杯出場権を獲得。ファン・ダイクも34歳を迎えているため、来年のW杯はオランダ代表にとっても1つの集大成となるはずだ。





ファン・ダイクは2018年から実に72試合も代表のキャプテンマークを巻いていて、これは同国歴代最多の数字になるという。『The Sun』によると、ファン・ダイクもW杯出場を決めた今月17日のリトアニア戦後に感謝を口にしている。「ここにいる選手はもちろん、舞台裏で全てがスムーズに進むよう尽力してくれているスタッフ全員に感謝したい。代表のキャプテンを務め、長くチームを率いてきたことを誇りに思っている。（W杯で）共に成功を収められることを今から楽しみにしている」前線には、この予選中に同国歴代最多得点記録を塗り替えたFWメンフィス・デパイもいる。今のオランダの世代も特別と言えそうで、ファン・ダイクを中心とした堅い守備があればW杯で頂点を目指すことも不可能ではないはずだ。