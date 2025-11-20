18日に行われた2026ワールドカップ欧州予選の最終節でデンマーク代表を4-2で撃破し、逆転でW杯出場を決めたスコットランド代表。



試合後に信じられない思いだと振り返ったのは、このゲームでゴールマウスを守った42歳のGKクレイグ・ゴードンだ。2004年の代表デビューから83キャップを記録してきたベテランGKは、この夏にキャリアを終えようと考えていたというのだ。





そんなゴードンにもう1年戦おうと説得したのが、スコットランド代表監督スティーブ・クラークだ。ゴードンはスコットランド代表の1番手GKで固定されているわけではなく、今回の欧州予選も今月の2試合しかプレイしていない。しかし監督のクラークはゴードンを重要戦力と捉えていたようだ。『ESPN』によると、ゴードンは1998年大会以来となるW杯出場に感動的だとコメントしている。「代表で20年以上戦い、ここにたどり着くまで本当に長い時間がかかった。失敗も味わったし、ひどい夜もあった。これほど素晴らしいゲームに出場できる機会は2度とないだろうね。このチームの一員でいられることが信じられない。夏には引退しようかと思っていたんだ。でもクラーク（監督）がもう1年頑張れと言ってくれた。もしかしたら僕が必要になるかもしれないと。デンマーク戦のあの歓喜には、これまで努力を続けてきた全ての価値が詰め込まれていた」ゴードンはこのまま2026W杯を戦うべきだろう。スタメンに入らなかったとしても、頼れるベテランとしてチームの精神的支柱となってくれるはずだ。