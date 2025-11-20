2026ワールドカップの各大陸予選も大詰めを迎えたが、最後の大勝負となるのが来年3月に予定されている欧州予選プレイオフ、さらに大陸間プレイオフだ。



大陸間プレイオフに進むチームも出揃い、アジアからはイラク代表、アフリカからはコンゴ民主共和国代表、北中米からはジャマイカ代表とスリナム代表、オセアニアからはニューカレドニア代表、そして南米からはボリビア代表だ。



このうち英『Sportbible』が注目したのが、ボリビアだ。各大陸の予選はレギュレーションが異なるとはいえ、ボリビアは南米予選で実に10敗を喫している。18試合を戦って6勝2分10敗の成績で7位に滑り込み、大陸間プレイオフ進出の権利をもぎ取った。





しかも6勝のうち、5勝は標高4000mにある本拠地エル・アルトスタジアムでのものだ。立派なホームアドバンテージではあるが、かなり極端な戦績であることは確かだ。同メディアは「奇妙なシナリオにより、10敗もしているチームがW杯出場権を獲得する可能性がある」と伝えているが、1つの負けが重くのしかかる欧州予選などと比較すると、ややアンフェアに思えるところもあるだろうか。ボリビアは今月に韓国代表、日本代表と親善試合を行い、韓国には0-2、日本には0-3で敗れている。時折テクニックを見せることはあったが、2試合とも無得点と決定力には課題が残る。大陸間プレイオフは3月にメキシコで行われる予定で、ここではホームアドバンテージは一切通用しない。ボリビアにとって難しいゲームとなるかもしれないが、南米予選10敗からのW杯出場の仰天シナリオは実現するだろうか。