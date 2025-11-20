tripleS¤Î¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ömsnz¡×¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¡È»äÊª¥·¥ç¥Ã¥×¡É³«Àß¡ª°Û¿§¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ÀïÎ¬¤¬ÏÃÂê
24¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖtripleS¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¥¨¥¹¡Ë¡×¤Î¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ömsnz¡×¤¬¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÁ°¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛtripleS¡¦¥Þ¥æ¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤ÊÈþËÆ
msnz¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¡ÖBunjang¡×¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÊÌ¤Î¡È»äÊª¥·¥ç¥Ã¥×¡É¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½êMODHAUS¤¬¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖBunjang¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¦¡È¥²¥ê¥é·Á¼°¡É¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯´ë²è¤Ç¡¢WAV¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¿ä¤·¤Î»äÊª¤òÃµ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
msnz¤ò¹½À®¤¹¤ë¡Ömoon¡×¡Ösun¡×¡Öneptune¡×¡Özenith¡×¤Î4¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤òBunjangÆâ¤Ë³«Àß¤·¡¢¼«¿È¤Î»äÊª¤È»×¤ï¤ì¤ëÉÊ¡¹¤òÈÎÇä¥ê¥¹¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÇºÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ä¾ÀÜ½ñ¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤äÆü¾ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ömoon¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥×Ì¾¤Ï¡Ö·î¤¬±£¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬°¦¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡ÖÍÄ¤¤º¢¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤ÇÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿ÂçÀÚ¤ÊËÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¨¡¨¡µÞ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡Ù¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ösun¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥×Ì¾¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥Ý¥Ã¥×store¡×¤Ç¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¤¬ÃÆ¤±¤ë²»¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ã¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÉÊ¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ÈÆüËÜ¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡É¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥í¥à¥¢¥ó¥É¤Î¥ê¥Ã¥×¡Ê¥Ô¡¼¥Á¥â¥«¡Ë¤â¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Öneptune¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥×Ì¾¤Ï¡ÖSµé¤À¤±Çä¤ê¤Þ¤¹¡¦Ç§¾Ú²ÄÇ½¡×¤Ç¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦MODHAUS¤Î¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¡ÊÃæ¸Å¡Ë¤ä¡¢¡È°ú¤Ã±Û¤·¤òµ¡¤Ë¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤êÁê¼ê¥µ¥Ü¥Æ¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Özenith¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥×Ì¾¤Ï ¡Özenith¤Î¤â¤Î¡×¤Ç¡¢¡Ö¥¼¥Ë¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤â¤Î¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Ázenith¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾Ò²ðÊ¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡È24¿Í¤¬·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥Ð¥Ã¥¸ÀïÁè¤Î¸½¾ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»×¤¤½Ð¤Î¿Í·Á¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¾¡Íø¤ÎÍÅÀº¤ä¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ø¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡Ù¤ÎËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦WAV¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ªµÞ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ºî²È¥ê¥å¡¦¥·¥Õ¥¡¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¾Ò²ð¤·¡ÖÊ¸¾Ï¤ÎÃæ¤Ç¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È´¶¾ð¤ò¶¦Í¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡¢MODHAUS¤¬¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖBunjang¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBunjang¡×¤Ï¡¢¡Ö¿·ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÃµ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢HIP¤Ç¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤Ê¼ãÇ¯ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡È¼ñÌ£¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖBunjang Global¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆK-POP´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¼è°ú¤¬½¸¤Þ¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼è°úµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëtripleS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢tripleS¤Ï11·î24Æü¸á¸å6»þ¡¢¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ömsnz¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBeyond Beauty¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£