¡¡½÷»Ò¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¥ê¥Ã¥×¤È¹ç¤ï¤»¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ô¥ó¥¯¡×¡Ö½Ð±À¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤êÁÇÅ¨¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ª²Ö¤Þ¤ÇÄº¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤Æ²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤ë»Ñ¤äÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¥ê¥Ã¥×¤ÏCipiCipi ¥Ç¥å¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¥Æ¥£¥ó¥È R ¤Î¡Ø06 ¥á¥í¥Ù¥ê¡¼¡ÙÆ©¤±´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¡¼¤Ç6¿§¤È¤â»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡¡¤½¤·¤Æ¥Ñ¥±¤¬·ã¥«¥ï¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÀÎ¤Ï°áÁõ¤âÍÎÉþ¤â»ý¤ÁÊª¤â¥Ô¥ó¥¯¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡©¡©¡©Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡©¡©¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿Æü¤Ç¤·¤¿¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¿§¤Ç¤¹¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤µ¸Â³¦ÆÍÇË¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯»÷¹ç¤¤²á¤®¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤ÇÁÖ¤ä¤«¡×¡ÖÃÏ¸µ¤¬½Ð±À¤À¤«¤é¤Þ¤ê¤ó¤Á¤ã¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡¡Æ´¤ì¤À¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£