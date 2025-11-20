【PLAMATEA シーカー】 2026年8月 発売予定 価格：9,800円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA シーカー」を2026年8月に発売する。価格は9,800円。

ゲーム「メタファー：リファンタジオ」より、探究者のアーキタイプ「シーカー」をPLAMATEAでプラモデル化。

全高約165mmで、各部関節可動により様々なアクションポーズを取ることができる。交換用手首各種および「覚醒器（心臓）」が付属し、剣は手持ち用、ライド用の2タイプが付属する。

背中のマントは樹脂製マントに加え、様々な表情付けが可能な針金入り布製マントが付属する。胸部パーツは印刷あり、なしを選択して組み立てることができる。さらに、可動支柱付き台座も付属する。

PLAMATEA シーカー

2026年8月 発売予定

価格：9,800円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約165mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：POLY-TOYS

(C)ATLUS. (C)SEGA.

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。