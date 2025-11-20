「メタファー：リファンタジオ」より「PLAMATEA シーカー」が2026年8月に発売主人公が最初に手にする探求者のアーキタイプが初プラモデル化
【PLAMATEA シーカー】 2026年8月 発売予定 価格：9,800円
2026年8月 発売予定
(C)ATLUS. (C)SEGA.
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA シーカー」を2026年8月に発売する。価格は9,800円。
ゲーム「メタファー：リファンタジオ」より、探究者のアーキタイプ「シーカー」をPLAMATEAでプラモデル化。
全高約165mmで、各部関節可動により様々なアクションポーズを取ることができる。交換用手首各種および「覚醒器（心臓）」が付属し、剣は手持ち用、ライド用の2タイプが付属する。
背中のマントは樹脂製マントに加え、様々な表情付けが可能な針金入り布製マントが付属する。胸部パーツは印刷あり、なしを選択して組み立てることができる。さらに、可動支柱付き台座も付属する。
PLAMATEA シーカー
2026年8月 発売予定
価格：9,800円
スケール：ノンスケール
サイズ：全高約165mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：POLY-TOYS
(C)ATLUS. (C)SEGA.
※画像は塗装仕上げによる完成見本です。