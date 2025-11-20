Image: Quantinuum

今日時点で、世界で最も強力な量子コンピューター、ヘリオス（Helios）。

コンピューティング企業のQuantinuumは、ここ数年にわたり量子計算で数々の画期的な成果を支えるハードウェアを提供してきました。その連勝は最新モデルのヘリオスでも続きそうです。

同社は11月5日にヘリオスの商用リリースを正式発表し、「可能性を再定義する技術的驚異」と表現しました。ヘリオスは98量子ビット（量子コンピュータにおける最も基本的な情報単位）を搭載しており、前機種のH2からほぼ2倍に増えています。さらに、すべての量子ビットのペアにおいて忠実度、つまり精度が99.9%に達し、最も高精度な量子コンピューターになりました。

また、同社はこれらのハードウェアの改良によって、量子コンピューティングの科学的取り組みが大きく前進すると述べています。すでに、Quantinuum の提携先に属する複数の研究チームが、ヘリオスの計算能力を用いて複雑なプロジェクトに取り組んでいて、ヘリオスの技術的詳細をまとめた論文に加え、それを用いて超伝導技術の大規模シミュレーションを実行したプロジェクトのプレプリント（査読前論文）も公開されました。

省エネで速い、素晴らしい装置

ごく簡単に言えば、量子コンピューターの回路は、物理的な量子ビット（キュービット）を含む複数の「ゲート」で構成されています。古典的なコンピューターの二進「ビット」とは異なり、キュービットは特定の条件下で無数の向きを取り得ます。これにより、量子コンピューターは指数的な量のデータをより高速に処理できるのです。

とはいえ、量子コンピューターを強力たらしめている高い感度は、厄介なエラーがシステムに入り込みやすいという弱点にもつながっており、量子ビット（キュービット）ゲートの不具合も含まれます。ですがQuantinuumによると、ヘリオスは単一量子ビットゲートで99.9975%、2量子ビットゲートで99.921%という忠実度を、システム全体の98個の物理量子ビットにわたって達成したそうです。その結果ヘリオスは、Google（グーグル）が量子優位性の実証に用いたベンチマーク課題を実行することに成功しました。なんと古典コンピューターで同等の処理を再現するには10の25乗年かかるそう。

「私たちがヘリオスで行なったのと同じ計算を実行できる古典的なマシンを動かすには、宇宙のすべての恒星を収穫して電力にしなければならないでしょう」と、ヘリオスの主任アーキテクトであるアンソニー・ランスフォード氏はリリースで述べています。驚くべきことに、ヘリオスに必要だった電力は、サーバーのデータラック1台分とほぼ同程度でした。

量子コンピューターの実用化は目の前に

量子コンピューティングにおいて、強力な量子コンピューターが複雑なタスクを遂行する際に、従来のコンピューターを必ずしも置き換えるのではなく、むしろ補完する方法を模索するものであるという議論があります。それはQuantinuumも例外ではなく、別のブログ記事で、研究者たちがヘリオスを「量子ビットベースの実験室」として用い、光誘起超伝導を探究したと報告しています。

今回、ヘリオスは、著名な結晶モデル（より高温での超伝導達成で「ロゼッタ・ストーン」とも呼ばれる）における電子ペアをシミュレーションする、驚くほど膨大なデータの計算に成功しました。ヘリオスの圧倒的な計算能力により、研究者たちはシミュレーションのさまざまな要素を思いどおりに微調整できたと、Quantinuumは述べています。

これらの結果は、私たちのコンピューターが、光で誘起される超伝導を、これまでにないレベルの制御と洞察で理解するのに役立つことを示しています。（中略）長期的には、Helios とその後継機は、材料科学にとって不可欠なツールとなり、理論を検証するだけでなく、新たな理論を生み出す存在になるでしょう。

量子コンピューティングを追っているなら、QuantinuumのH2モデルはおなじみかもしれません。前述のとおり、このプロセッサーは近年の量子計算で特に注目すべき成果の背後にあります。ですから、もし ヘリオス が Quantinuum の言うとおり素晴らしいアップグレードなのだとしたら、新しく輝くこのコンピューターを使って研究者たちが何を見いだすのか、とても楽しみです。