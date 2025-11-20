元AKB48岡部麟、グッズ取り入れた美脚コーデ披露「脚長い」「合わせ方おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】元AKB48の岡部麟が11月19日、自身のInstagramを更新。AKB48のグッズを取り入れたコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳元AKB48「合わせ方おしゃれ」グッズ取り入れた美脚コーデ
岡部は「衣装展で売ってたAKBのグッズ（靴下）可愛かったから買っちゃった」「秋にぴったりだ短いのも買えば良かったぁ」とつづり、全身ショットを投稿。グレーのトップスにブラウンのプリーツスカート、靴下にヒールを合わせ、落ち着いた雰囲気の秋コーディネート姿で、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿には「めちゃ可愛い」「秋コーデ最高」「靴下似合う」「美脚すぎる」「合わせ方おしゃれ」「脚長い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
