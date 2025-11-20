「ここだけの話、おでこにMの紋章ならぬペアペンギンが住んでいます」



【写真】おでこをアップで見ると…向き合う2羽のペンギン！

そんなコメントとともに投稿された猫の写真が、大きな注目を集めています。写っているのは、キジトラ猫の「ビター」くん（9歳・男の子）。澄んだグリーンイエローの瞳の上に視線を移すとーー



まるで2羽のペンギン同士が向かい合っているような模様がーー。この奇跡のペンギン柄がSNSで話題となり、4.6万件超の“いいね”を集めています。飼い主のXユーザー・ごんべさん（@neko_no_gonbe）に詳しくお話を伺いました。



思わず二度見してしまうペンギン模様の秘密とは？

ーーペンギン柄があることに気づいたのは、いつ頃ですか。



「2年ほど前です。写真を見返しているとき『おでこのMのところペンギンに見えない！？』と家族で話題になりました」



ーーこの柄を見た瞬間、どのような感想をお持ちになりましたか。



「小さい頃から『おでこのM模様がかわいいな』と思っていたんです。それがペンギンに見えたときは本当に驚きました。ペンギンも好きなので『猫とペンギン、なんてかわいらしい組み合わせなんだろう』と思いましたね」



ーー今回の投稿は大きな反響を呼びましたね。



「たまたまペンギンの写りがよかったので、ちょっとみなさんにお見せしようと軽い気持ちで投稿したところ、『ほんとだ！ ペンギンいる！』と予想以上の反響があって驚きましたが、嬉しかったです。『うちの猫にもペンギンがいることに気づけました』と猫ちゃんの写真を見せてくださったり、『そのペンギンさんを耳に見立てるとウサギさんがいます』という声もあって、新たな発見がありました」



ーー ビターくんと出会ったきっかけを教えてください。



「9年前の秋、ちょうど招き猫の日でした。いつもより帰宅が遅くなり、最寄り駅を出たところで、どこからか子猫の声が聞こえてきたんです。あまりにも必死な鳴き声がとても気になり、そのまま帰るわけにはいかず、周囲を探してみると、ビターときょうだいのシュガーがいました。



最初は警戒していましたが、あの手この手でようやく保護。ビターは甘えん坊の弟、シュガーはしっかりものの姉のような関係でとても仲良しです。小柄で俊敏なシュガーの真似をして、のっそりと大きなビターが後からついて行く様子が微笑ましいですね。



寒くなってきましたので、2匹一緒に丸くなって寝ることが増えてきましたが、そんな姿を見ると『この子たちと一緒に過ごせて本当に幸せだなあ』とつくづく感じます。いつまでも家族の一員として仲良く元気でいてほしいです」



愛らしいペンギン柄に、思わず笑顔になってしまう声があふれました。



「おお！ペンギンに見える！」

「ペンギンの紋章〜かわええ〜」

「ペンギンいる！ 皇帝ペンギンかな」

「本当だ！ めっちゃかわいいです〜」

「ペンギンカップルが在中してますね」

「猫にペンギンマークなんて大好きすぎる」

「うちの子のおでこにもいらっしゃる感じです」

「ほ、ほんとだ！ かわいいのコンボたまらんです」

「すごい！！ めちゃくちゃペアペンギンに見えます」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）