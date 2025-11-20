トランプ大統領「真実がまもなく明らかになるだろう」　エプスタイン氏の機密記録公開法案に署名　性的人身売買の罪で起訴後自殺

アメリカのトランプ大統領は、性的人身売買の罪で起訴され自殺した富豪ジェフリー・エプスタイン氏に関連する文書を公開する法案に署名したと明らかにしました。

文書は30日以内に公開されます。

トランプ大統領は19日、自身のSNSで「トランプ政権によって起訴されたエプスタインは生涯にわたり民主党員だ。数多くの著名な民主党の人物と深い関係にあった」と文書公開を主導した野党・民主党を非難しました。

そのうえで「真実が間もなく明らかになるだろう。私は文書を公開する法案に署名した。私の指示で、司法省はすでにおよそ5万ページ文書を議会に提出した」と記しました。

エプスタイン氏をめぐっては、トランプ氏をはじめ政財界の大物と交友関係があったことから、情報公開を求める声が高まっていました。

トランプ氏の署名を受けて、司法省は30日以内にエプスタイン氏と共犯者に対する捜査資料や通信記録など全ての機密記録を公開することが義務付けられますが、アメリカメディアは、継続中の捜査に関する情報など多くの文書が非公開のままとなる可能性があると報じています。