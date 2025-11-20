ソフトバンクの澤柳亮太郎投手（25）が、22日から沖縄で開催される「ジャパンウィンターリーグ2025」（12月18日まで）に参加する。昨年8月に右肘を負傷。同9月に右肘関節内側側副靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、約1年4カ月ぶりの登板を前に「久しぶりで緊張するけど、楽しみ。来季に向けてのステップアップにしたい」と意気込む。

ロキテクノ富山からドラフト5位で2024年に入団。ルーキーイヤーの昨季は11試合に登板し2勝1敗、防御率3・38の成績を残した。一方で、同年8月10日の楽天戦（みずほペイペイドーム）に登板した際に右肘を負傷。同9月にトミー・ジョン手術を受け、オフに球団から来季の戦力構想外を通達され、育成で再契約した。

リハビリ中は体づくりから見直し、2月からはボールを使えるようにもなった。徐々に投球する距離を伸ばしていき、肘の制限なく投げられるようになったのは2週間程前から。19日は捕手に座ってもらっての6度目のブルペンで50球を投じた。

球速で140キロくらいは出せるようにということをテーマに投げたが、最速は130キロ後半。「（周囲から）『（術後）1年半でやっとまともな球が投げるようになって、2年でぐっと（球速が）上がる』と聞く。焦りはたしかにあるけど、感覚はよくなってきている」とうなずく。

リーグ参加は12月からの予定。「ボロボロでもいいので、投げることができるのはプラス。勉強させてもらいに行く」と決意。その上で「来季は絶対に支配下を取りいく」と返り咲きを目指す序章にする。（浜口妙華）