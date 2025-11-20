J3鹿児島ユナイテッドFCは19日、相馬直樹ゼネラルマネジャー（GM）兼監督が今季で退任すると発表した。クラブによると、来季に向けた運営方針について協議を重ねていたが、「強化組織における基本的なビジョンやスタンスに相違があった」ため、双方合意の上で契約を終了することになったという。

相馬氏は今季から鹿児島の監督に就任。36節を終えて18勝11分け7敗の勝ち点65でリーグ戦3位。残り2試合で自動昇格ラインの2位八戸とは勝ち点6差。自動昇格は厳しいが、J2昇格プレーオフ（PO）進出を既に決めている。

クラブは、相馬監督について「クラブの発展に多大なるご尽力をいただきましたこと、心より感謝申し上げます」とコメント。後任監督については、決定次第改めて発表される予定だ。

相馬氏は静岡県出身の54歳。清水東高、早稲田大を経て、1994年に鹿島に入団。東京V、川崎でもプレーした。引退後は川崎フロンターレU―18のコーチを皮切りに、町田や川崎、鹿島、大宮で監督を歴任してきた。

相馬監督は、クラブを通じ、次のようにコメントした。

このたび、クラブとの契約を双方合意のもとで終了することとなりました。

諸般の事情により、シーズン佳境の中、公表する事になったことをお許しください。

クラブとの間では、フットボールそのものではなく、強化を取り巻くマネジメント面での考え方にシーズン当初から相違があり、ここまで慎重な話し合いを重ねてきましたが、このような結論に至りました。来季以降に向けた準備も進めていた中で、このような形でクラブを離れる事になってしまったことは、私にとって本当に残念な形となってしまいました。

この1年間、縁もゆかりも無かった鹿児島の地での新たなチャレンジに、覚悟を持って向き合ってまいりました。その中で「前へ」というスタイルを貫けたことは、一緒についてきて戦ってくれた選手、スタッフには感謝してもしきれません。また、溢れんばかりのエネルギーに満ちたホーム白波スタジアムの雰囲気も大好きでした。

残念ながら私は今シーズンを持ってクラブを離れる事となりますが、まだ戦いは残っています。昇格を掴み取れるように最後まで一緒に戦ってください。

最後になりますが、クラブをともに支えてくださったすべての方々に深く感謝するとともに、鹿児島ユナイテッドFCの今後の発展を心から願っています。

湯脇健一郎クラブ代表も次のようにコメントした。

クラブが変革期を迎えようとしている中、相馬直樹GM兼監督には我々が目指す『攻守ともに前へ前へ』というスタイルを短期間でチームに浸透させ、最後まで優勝争いに絡むなど素晴らしい功績を残してくださいました。来シーズン以降も継続してこのスタイルを盤石なものにしていただきたかったのですが、我々と相馬GM兼監督との間で、お互いに求めることや考え方、方向性などに相違があり、これまでも幾度となく話し合いを重ねて参りましたが、折り合いがつかず、今シーズン限りで退任されることとなりました。このような結果になり非常に残念でなりません。

相馬直樹GM兼監督には目指すフットボールが間違っていなかったことを証明し、これから目指すべき方向性を示して頂いたと思っております。

心より感謝申し上げます。

これからの益々のご活躍をお祈りしております。