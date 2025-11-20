Googleは、新たなモデルGemini 3をGemini アプリ、Google AI Studio、Google検索のAIモード、エージェント型開発プラットフォームGoogle Antigravityに展開した。

【画像】新機能「生成インターフェース」によって、視覚的に分かりやすく生成する様子

Gemini 3は、ユーザーのリクエストの背景にある文脈と意図を把握する能力が向上し、短いプロンプトでも必要な結果を出せるようになっている。マルチモーダル推論能力も広げたことによって、画像や映像を分析して提案するといった支援も可能になった。

また、「生成インターフェース」という新しい機能が公開される。「ビジュアルレイアウト」と「動的ビュー」の2つが最初に公開されたが、この機能を使うことでプロンプトを入力するとモデル自身がインターフェースを生成する。

「ビジュアルレイアウト」は、写真や機能モジュールを完備し、没入感ある表示を生成する。視覚的な美しさ以外にも、結果をさらにパーソナライズするための操作を促すことも行う。

「動的ビュー」では、ユーザーのプロンプトに合わせてリアルタイムで設計、コーディングし、カスタムUIを作成する。公開された例では、ゴッホについて学習するコンテンツをインタラクティブな要素を盛り込みつつ生成された。

これらの「生成インターフェース」は、Google検索のAIモードにも活用されるとのことだ。

Google AI Ultraのサブスクリプションユーザーに向けて、本日よりGemini アプリのGemini Agent で、エージェント機能が展開される。Gemini 3を活用してユーザーに代わって自律的にコンピューターの操作を行う。ただし米国からの提供のため、日本での提供は未定だ。

また、Gemini 3 Proのプレビュー公開も行われ、Googleの製品全体で利用できる。Gemini 3 Proは、主要なすべての AI ベンチマークにおいて、Gemini 2.5 Pro を大幅に上回る性能を示している。

強化された推論モードであるGemini 3 Deep Thinkも導入される。こちらは、Google AI Ultraのサブスクリプション ユーザーへの提供に先立ち、セーフティーテスターへのアクセスから開始する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）