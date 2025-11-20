選手会納会ゴルフに登場した柳田

ソフトバンクの柳田悠岐外野手が20日、選手会納会ゴルフに“紫コーデ”で登場。ふるさと愛が溢れる姿に、ファンからは「一人サッカー選手がまじってる」「初めて見た」と驚きの声があがった。

会場に到着した柳田は、サンフレッチェ広島のユニホームとハット、靴もパープルのものを履いていた。広島出身なだけに、地元のチームをコーディネートに取り入れたようだ。

球団公式X（旧ツイッター）は「選手会納会ゴルフ スタートしています！ 全身紫コーデの方がご登場です」と柳田の写った1枚を公開。爽やかな緑のゴルフ場で、柳田のパープルが目を引く。

ファンからは「サンフレッチェ柳田」「ギータさんまさかのサンフレユニw」「サンフレッチェ広島さん大型FWを補強」「他競技ユニ着る人初めて見た」「ギータ広島出身だもんね笑」「同じ競技だと怒られるなら違う競技にすれば良いじゃないの精神」「すみません他3人は野球選手なのに1人だけサッカー選手がいます」「紫も似合いすぎる……」「地元愛が抑えられない柳田悠岐さん、カープは怒られるのでサンフレッチェユニを着用する」「カープがダメならサンフレッチェだ！」などとコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）