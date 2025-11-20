あの「イスタンブールの奇跡」など、監督としてリバプールに数々のタイトルをもたらしたラファエル・ベニテス。プレミアリーグ史上初のスペイン人指揮官として道を切り拓き、今年10月にはパナシナイコスの監督として現場復帰を果たした名将が、自身の記憶を呼び起こし、異国での挑戦の秘話や教え子との思い出を語る。

―――◆―――◆―――

プレミアリーグには素晴らしい思い出がたくさんある。リバプールと契約を結んだときのことは、いまでも鮮明に覚えているよ。イングランドは雨が多く、気候に恵まれているバレンシアとはそれこそ別世界のようだった。私は新天地に行く前にはその国や街の文化や歴史、クラブについてファンや選手についてなど、あらゆることを予習していく。もちろん新しい環境にスムーズに適応するためだ。イングランドを良く知る友人に話を訊いたり、英語力のアップのためにビートルズの曲を聴いたりもした。決して簡単ではなかったが、新たな挑戦への楽しみのほうが大きかった。 当時のプレミアは、常勝軍団のマンチェスター・ユナイテッドに対し、圧倒的な資金力で大型補強を敢行し、急速に力をつけてきたチェルシーと、毎年安定してトップ３に入っていたアーセナルが挑み、覇権を争っていた。この３チームのなかで、対戦相手として最も印象深いのがチェルシーだ。2004−05シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）準決勝で彼らに勝って、それから一気にライバル関係が燃え上がり、アンフィールドとスタンフォード・ブリッジで何度も熱戦を繰り広げた。私はリバプールを率いた６年間で、４つのタイトルを獲得した。皆さんは大逆転でミランを下した04−05シーズンのCLを真っ先に思い浮かべるだろうが、他にも思い出はたくさんある。ウェストハムとの決勝戦で試合終了間際に同点に追いつき、PK戦を制して手にしたFAカップ（06−07シーズン）は格別だった。他にもCLのオリンピアコス戦（04−05シーズンのグループステージ）でスティーブン・ジェラードが決めたスーパーミドルや、ベシクタシュ戦（07−08シーズンのグループステージ）での８−０の勝利など、挙げたらそれこそキリがない。 そうしたエピソードとともに私の心の中で輝き続けているのが、スタジアムの雰囲気だ。なかでもアンフィールドとセント・ジェームズ・パークは別格だった。敵将として乗り込んだときに、改めてその凄さを感じたよ。ホームチームの監督として声援を受けているときは最高の後押しだったが、敵となるとこれほどプレッシャーのかかるスタジアムはない。 どのクラブのファンも、自分たちの本拠地が一番だという自負を持っている。だからこそ、プレミアのスタジアムには独特の雰囲気があるのだろう。

ファンの目も肥えていて、結果だけでなく、努力の過程やクラブへの献身も評価する。人生を懸けてフットボールに取り組む、高いプロ意識を持った選手が人気を集めるのはだからなんだ。個人的には、リバプール時代にクラブが経営破綻寸前の状況に陥ったとき、矢面に立って戦い続けたことを、退団から15年経ったいまでもファンから感謝されることに驚かされる。