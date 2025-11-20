「アンフィールドとセント・ジェームズ・パークは別格だった」10月に現場復帰のラファエル・ベニテスが語る“プレミアリーグの記憶”【現地発】
あの「イスタンブールの奇跡」など、監督としてリバプールに数々のタイトルをもたらしたラファエル・ベニテス。プレミアリーグ史上初のスペイン人指揮官として道を切り拓き、今年10月にはパナシナイコスの監督として現場復帰を果たした名将が、自身の記憶を呼び起こし、異国での挑戦の秘話や教え子との思い出を語る。
―――◆―――◆―――プレミアリーグには素晴らしい思い出がたくさんある。リバプールと契約を結んだときのことは、いまでも鮮明に覚えているよ。イングランドは雨が多く、気候に恵まれているバレンシアとはそれこそ別世界のようだった。私は新天地に行く前にはその国や街の文化や歴史、クラブについてファンや選手についてなど、あらゆることを予習していく。もちろん新しい環境にスムーズに適応するためだ。イングランドを良く知る友人に話を訊いたり、英語力のアップのためにビートルズの曲を聴いたりもした。決して簡単ではなかったが、新たな挑戦への楽しみのほうが大きかった。 当時のプレミアは、常勝軍団のマンチェスター・ユナイテッドに対し、圧倒的な資金力で大型補強を敢行し、急速に力をつけてきたチェルシーと、毎年安定してトップ３に入っていたアーセナルが挑み、覇権を争っていた。この３チームのなかで、対戦相手として最も印象深いのがチェルシーだ。2004−05シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）準決勝で彼らに勝って、それから一気にライバル関係が燃え上がり、アンフィールドとスタンフォード・ブリッジで何度も熱戦を繰り広げた。
私はリバプールを率いた６年間で、４つのタイトルを獲得した。皆さんは大逆転でミランを下した04−05シーズンのCLを真っ先に思い浮かべるだろうが、他にも思い出はたくさんある。ウェストハムとの決勝戦で試合終了間際に同点に追いつき、PK戦を制して手にしたFAカップ（06−07シーズン）は格別だった。他にもCLのオリンピアコス戦（04−05シーズンのグループステージ）でスティーブン・ジェラードが決めたスーパーミドルや、ベシクタシュ戦（07−08シーズンのグループステージ）での８−０の勝利など、挙げたらそれこそキリがない。 そうしたエピソードとともに私の心の中で輝き続けているのが、スタジアムの雰囲気だ。なかでもアンフィールドとセント・ジェームズ・パークは別格だった。敵将として乗り込んだときに、改めてその凄さを感じたよ。ホームチームの監督として声援を受けているときは最高の後押しだったが、敵となるとこれほどプレッシャーのかかるスタジアムはない。 どのクラブのファンも、自分たちの本拠地が一番だという自負を持っている。だからこそ、プレミアのスタジアムには独特の雰囲気があるのだろう。
ファンの目も肥えていて、結果だけでなく、努力の過程やクラブへの献身も評価する。人生を懸けてフットボールに取り組む、高いプロ意識を持った選手が人気を集めるのはだからなんだ。個人的には、リバプール時代にクラブが経営破綻寸前の状況に陥ったとき、矢面に立って戦い続けたことを、退団から15年経ったいまでもファンから感謝されることに驚かされる。
そのリバプールが今シーズン、素晴らしい戦いを見せている。とても喜ばしいことだ。CLのラウンド・オブ16でパリ・サンジェルマンに敗れるなど、ここにきて勢いが落ちてはいるものの、プレミア優勝は間違いないと私は確信している（編集部・注／その見通しのとおり、24−25シーズンに５年ぶりのプレミア制覇を成し遂げた）。アルネ・スロット監督の仕事は称賛すべきだ。ユルゲン・クロップの後任というきわめて難しい任務をしっかりこなしながら、十分な結果を残している。 新しいリーグに適応するうえで、乗り越えなければならない壁のひとつがプレースタイルの違いだ。ラ・リーガは当時もいまもプレミアよりテクニカルで、逆にプレミアはラ・リーガに比べてフィジカルが重要視される。審判の判定基準も、コンタクトプレーを流す傾向にあるが、スロットはこうした特徴を素早く把握し、選手たちの能力をうまく引き出している。新しい国やクラブに適応するのは容易ではない。だからこそ、彼の仕事ぶりには最大級の賛辞を送りたい。
私は優秀な選手たちに恵まれた。想像以上の成長を遂げたのはルーカス・レイバだ。日々のトレーニングから努力を積み重ねたおかげで、長きに渡って縁の下の力持ちとして活躍した。ハビエル・マスチェラーノもリバプール加入を境にキャリアが上向き、のちにバルサでCBにコンバートされ、ジェラール・ピケと不動のコンビを組んだ。私が指導する以前から優れたタレントだったジェラード、シャビ・アロンソ、フェルナンド・トーレス、ペペ・レイナ、ルイス・ガルシアも、さらなる成長を見せてくれた。 チェルシーではナタン・アケー、エデン・アザール、ダビド・ルイス、ファン・マタ、フランク・ランパード、ニューカッスルではショーン・ロングスタッフ、アジョセ・ペレス、ファビアン・シェア、エバートンではデマライ・グレイ、アンソニー・ゴードンといった選手が印象に残っている。プレミアはつねに活気に満ち溢れ、世界中で人気を博している。栄光に彩られた過去、輝かしい現在、そして壮大な未来を持つエキサイティングなリーグだ。