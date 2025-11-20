豚トンカツ用肉が感動のしっとり感！フライパンで蒸すだけ『豚肉と野菜のオイル蒸し』

オリーブオイルをまとわせて蒸せば、豚肉も野菜もしっとりふっくら。やさしい火通りのおかげで、素材のうまみが際立ちます。

湯気の中で野菜の彩りもきれいに映え、食卓がぱっと明るく。軽い酸味が心地よいヨーグルトマヨソースを添えてどうぞ。

『豚肉と野菜のオイル蒸し ヨーグルトマヨソース』のレシピ

材料（2人分）

豚肩ロース肉（とんカツ用）……2枚（約200g）

ブロッコリー……1/2株（約100g）

ミニトマト……10個（約130g）

にんにくのすりおろし……小さじ1/3

塩……小さじ1/2

粗びき黒こしょう……少々

オリーブオイル……大さじ1

〈ヨーグルトマヨソース〉

プレーンヨーグルト……大さじ2

マヨネーズ……大さじ1

粒マスタード……小さじ1

作り方

（1）下ごしらえをする

ブロッコリーはピーラーで茎の皮を厚めにむき、縦半分に切る。ミニトマトはへたを取る。豚肉は水けを拭き、脂身と赤身の境目にところどころ包丁の刃先を刺して筋を切る。〈ヨーグルトマヨソース〉の材料は混ぜる。

（2）フライパンに入れる

直径24cmのフライパンに豚肉を入れ、塩、粗びき黒こしょうをふり、にんにくをすり込んで並べる。あいているところにブロッコリー、ミニトマトを入れ、オリーブオイルを回しかける。

（3）ふたをして蒸す

強めの中火にかけ、蒸気が上がったらふたをして弱火にし、12分蒸す。器に盛り、蒸し汁適宜をかける。ヨーグルトマヨソースを添え、かけて食べる。

気負わず作れて、お肉も野菜もしっかり食べられるひと皿。粗びき黒こしょうとマスタードがきいて、ちょっぴり大人な食卓です。

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）