がん闘病中の古村比呂、「久しぶりの映画の撮影に向け」カラーした新ヘアを披露 「色合いも外ハネスタイルもステキ」「顔付きが、女優モードに変わってきましたね！」と反響
子宮頸がんで闘病中の俳優・古村比呂（59）が、20日までに自身のブログを更新。「今日は久しぶりの映画の撮影に向け髪を染めてもらいました」と、カラーした新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】「久しぶりの映画の撮影に向け」カラーした新ヘア披露の古村比呂
古村は、美容院前でのソロショットをアップ。これまでの明るいトーンのヘアカラーから印象を変え、落ち着いたブラウンの外ハネスタイルを披露した。
このイメチェン姿に、「色合いも外ハネスタイルもステキすぎ〜」「天使の輪（キューティクル）がキラキラ輝いていますね」「お綺麗です！」「ヒロさんの顔付きが、女優モードに変わってきましたね！」などのコメントが寄せられている。
古村は、2012年1月の健康診断で「子宮頸部（けいぶ）上皮内がん」が判明し、同年3月に手術を受け子宮を全摘出。その後、子宮頸がんの再発、再々発と繰り返し、23年1月には腹部傍大動脈リンパ節にがんが見つかったことを公表。現在、抗がん剤治療に取り組んでいる。
