東京女子プロレスに所属する上福ゆき（32）が20日までにインスタグラムを更新。マレーシアで共演した元アイドルとの2ショットを投稿した。

東京女子プロレスは15日、マレーシア・セランゴール州プタリン・ジャヤのJioSpaceにて、アイドルとコラボレーションする新イベント「GOOD LIFE presents LOVE ＆ PEACE」を開催して、大盛況となった。

上福は自身のインスタグラムで「3年前に初めて海外遠征をした国なのもあって全ての経験と、出会に感動と感謝」とマレーシアの夜景をバックに、黒ワンピース姿を投稿。

その他にもアイドルの応援として来場してモーニング娘。OGの矢口真里との2ショットも公開。インスタグラムのストーリーズでは「小学生の頃、ミニモニごっこにデカいから混ぜてもらえなかった悲しい幼少期の俺へ…」とつづり始めた。

「その後は身長が更に伸び、プロレスラーになって、マレーシアで試合して、そしたらあの！！やぐっちゃん（すみません）からカッコよかったと褒めてもらえるぞ！！！！自信持ってデカく生きて」と幼少期の自分へメッセージを送った。

さらに「矢口さん、本当にありがとうございました。小柄女子やっぱかわいい。そしてお母さんとは思えない綺麗さに衝撃！」と矢口を可愛さを記した。

ファンからは「素敵」「2人とも輝いてる」「プロレスは夢があるなあ」「人生はなにが起こるか分からないものですね！」などの声が上がった。