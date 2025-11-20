銀一株式会社は、RODE Microphonesのワイヤレスマイクキットを対象とした購入キャンペーンを11月21日（金）から12月1日（月）まで実施する 。

「クリエイター応援」をテーマとし、期間中、対象のRODE製ワイヤレスマイクが最大30%OFFの特別価格で提供される。

対象製品には、32bitフロートでの録音やタイムコード出力に対応した「ワイヤレスプロ」 や、同じく32bitフロート録音に対応した「ワイヤレス ゴー（第3世代）」 などが含まれる。

また、送信機・受信機の両方にマイクを内蔵する「ワイヤレス ミー」や、スマートフォン撮影に最適という「ワイヤレスマイクロ」も対象となっている。

キャンペーン名

RØDE ワイヤレスマイクお買い得キャンペーン

キャンペーン期間

2025年11月21日（金）～12月1日（月）23時59分

対象製品

実施店舗

ワイヤレス プロ［ブラック］：62,700円→43,890円（30%OFF） ワイヤレス ゴー（第3世代）［ブラック］：46,200円→32,340円（30%OFF） ワイヤレス ゴー（第3世代）［ホワイト］：46,200円→32,340円（30%OFF） ワイヤレス ミー［ブラック］：27,500円→19,250円（30%OFF） ワイヤレス ミーデュアル［ブラック］：40,700円→28,490円（30%OFF） ワイヤレス ミーデュアル［ホワイト］：40,700円→28,490円（30%OFF） ワイヤレス マイクロ USB-C［ブラック］：22,000円→15,400円（30%OFF） ワイヤレス マイクロ USB-C［ホワイト］：22,000円→15,400円（30%OFF） ワイヤレスマイクロ Lightning［ブラック］：22,000円→15,400円（30%OFF） ワイヤレス マイクロ Lightning［ホワイト］：22,000円→15,400円（30%OFF）

オンラインショップを含む、全国の正規販売店