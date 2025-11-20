J3の鹿児島は20日、公式サイトを通じて相馬直樹GM兼監督の退任を発表しました。

鹿児島は現在J3リーグで3位。2試合を残し、J2昇格の可能性を残しています。そのタイミングでの発表となったことについて、クラブは「来シーズンに向けたクラブの運営方針について、相馬GM兼監督と現体制での継続に向けて協議を重ねてまいりましたが、強化組織における基本的なビジョン及びスタンスに相違があり、双方合意の上、契約を終了する事に至り、今季限りでの退任が決定いたしました」と理由をつづりました。

また「相馬氏には、クラブの発展に多大なるご尽力をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。後任につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします」と続け、感謝の意と今後について報告しました。

一方、相馬氏もクラブを通じてコメント。「このたび、クラブとの契約を双方合意のもとで終了することとなりました。諸般の事情により、シーズン佳境の中、公表する事になったことをお許しください。 クラブとの間では、フットボールそのものではなく、強化を取り巻くマネジメント面での考え方にシーズン当初から相違があり、ここまで慎重な話し合いを重ねてきましたが、このような結論に至りました。来季以降に向けた準備も進めていた中で、このような形でクラブを離れる事になってしまったことは、私にとって本当に残念な形となってしまいました」と心境を明かしました。

さらに「この1年間、縁もゆかりも無かった鹿児島の地での新たなチャレンジに、覚悟を持って向き合ってまいりました。その中で『前へ』というスタイルを貫けたことは、一緒についてきて戦ってくれた選手、スタッフには感謝してもしきれません。また、溢れんばかりのエネルギーに満ちたホーム白波スタジアムの雰囲気も大好きでした。残念ながら私は今シーズンをもってクラブを離れる事となりますが、まだ戦いは残っています。昇格を掴み取れるように最後まで一緒に戦ってください。最後になりますが、クラブをともに支えてくださったすべての方々に深く感謝するとともに、鹿児島ユナイテッドFCの今後の発展を心から願っています」とサポーターへの感謝と、クラブの健闘を祈る言葉を並べました。