お笑いコンビ・真空ジェシカ川北茂澄（36）が20日、都内で、「最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ2025」（11月21日午後8時からPrime Videoで放送）の配信記念イベントに出席した。

お笑いの実力者たちが、一度限りの即興コンビで、与えられたお題に合わせてステージコントに挑む。優勝コンビには賞金1000万円が贈呈される。

川北はアンガールズ田中卓志とコンビを組んで挑む。イベント開始早々、用意された500ミリリットルの水を2本飲み干すなどボケ続け、笑いを生んだ。

また、9月に江ノ島水族館でイルカと「ツーマンライブ」を行ったことを報告した。「最初にコンビで漫才をやって、その後にイルカショーをやって」と交互に披露し、来場者の投票でどちらが面白いか決めた結果、「690対10で負けました」と大敗を明かした。

川北は「イルカショーが面白いのか、素人に投票させたらいけないのか」ととげのある表現をしつつ、「イルカショーって面白いです」と宣伝も忘れなかった。

他に、お笑いコンビ千鳥、シソンヌ長谷川忍、オアシズ大久保佳代子らが出席。同番組サーポーターの乃木坂46林瑠奈がイベントのMCを務めた。