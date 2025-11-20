フライパンで手軽に！米粉の「ソーセージちぎりパン」
米粉で作る「食パン」は食べ応え抜群！
米粉料理家であり、管理栄養士、アレルギー分野管理栄養士などの資格を持つ中村りえさん。家族の小麦アレルギーがきっかけで知った米粉のおいしさを多くの方に発信しており、米粉レシピのInstagramアカウントはフォロワー13万人以上（2025年11月現在）。
米粉は米を加工して粉末状にしたもののこと。アレルギー対応やグルテンフリーなどのよいとことろがあります。パン作りでは発酵の回数や時間を減らすことができ、ダマになりくいためお菓子作りで粉をふるわなくてもよいというメリットも！
※本記事は中村りえ著の書籍『米粉365 パンもお菓子もおかずも。』から一部抜粋・編集しました。
■ソーセージちぎりパン 難易度★ ☆ ☆
材料（10個分／20〜22cmフライパン）
A 米粉（パン用ミズホチカラ）…150g
きび砂糖…8g
ドライイースト…2g
塩…1.5g（小さじ1/4）
ぬるま湯…140ml
米油…6g（大さじ1/2）
サイリウム…4g
ミニソーセージ（長さを半分に切る）…5本
作り方
（1）ボウルにAを入れて泡立て器で混ぜ、なめらかになったら米油を加えてさらに混ぜる。
（2）サイリウムを全体に散らすように加え、ゴムベラで混ぜる。なじんだらラップをして２、3分ほどおく。ゴムベラで外側から中心に押し込むように混ぜる。
（3）適宜打ち粉を振りながら、生地を10等分にして、ソーセージを包んで丸める。
（4）フライパンに（3）を並べ、フタをして弱火で30秒温める。火を止めて15分発酵させる。フタをしたまま弱火で10分焼く。フタを外して裏返し、反対側も10分焼く。
＜注意点＞
・大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。mlは容量で、重さ（g）ではありません。重さは材料ごとに異なるため、よくレシピを見て作りましょう。
・米粉は種類によって、性質や調理に必要な水分量が変わります。使用している米粉と同じものを使うと失敗しにくいです。このレシピは『パン用米粉ミズホチカラ』（熊本製粉）を使用しています。
【米粉パンを作る前に】
おいしい米粉パンを作るために知っておきましょう。
＜材料＞
●イースト、ベーキングパウダー
パンを膨らませる役割があります。粉類と一緒に混ぜていきます。
●塩、砂糖
塩には、パンの甘みを引き立たせたり、イースト以外の菌の繁殖を抑制したりする役割があります。砂糖にはイーストの働きを助けたり、パンをしっとりさせたりする役割があります。
●水分（ぬるま湯、無調整豆乳、牛乳、卵など）
冷たいまま使うと、失敗の原因になります。ぬるま湯、豆乳や牛乳は電子レンジで加熱するなどしてひと肌くらいの温度に、卵は常温に戻してから使いましょう。
●油脂（米油、オリーブオイル、溶かしバターなど）
生地に入れるとパン自体にコクを与えてくれるだけでなく、生地の乾燥を防ぎ、ふわっとした仕上がりにしてくれます。また、米粉パンは乾燥しやすいため、発酵前と焼く前に生地の表面にも塗ります。
●打ち粉
打ち粉にもすべて米粉を使っています。レシピの分量とは別に用意しておきましょう。
著＝中村りえ／『米粉365 パンもお菓子もおかずも。』