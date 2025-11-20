お笑いタレント、にしおかすみこ（51）が20日、自身のXを更新。母の葬儀を終えたことを報告した。

にしおかは19日、NHK「あさイチ」内で母が数日前に死去したことを発表。この日改めてXで「私事になりますが、先日、母が急逝しました」と発表した。

「18日に内々での葬儀を無事に終え、遺骨と共に帰宅しました」と葬儀を終えたことを報告、「産んでくれたこと、育ててくれたこと、私と姉を最後まで想ってくれたことに、改めて感謝感謝です。母を想うと隙あらばメソメソしてしまいますが、普段も、特にここ数日、私も姉もたくさんの方々に支えていただいています」と心境をつづり「なので、元気です！」とした。

続けて「皆様の優しいお言葉、お心遣い、ご心配等が心にしみます。本当にありがとうございます。引き続きよろしくお願い致します」と感謝した。

にしおかは07年頃、日本テレビ「エンタの神様」に出演し、ムチを手にした女王様キャラで大ブレーク。23年に上梓した著書「ポンコツ一家」（講談社）で母が認知症、姉がダウン症であるなど自身の家族を公表し、大きな反響を呼んでいた。