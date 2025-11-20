東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（11月）10:00

結果 3.00%

予想 3.00% 前回 3.00%（1年)

結果 3.50%

予想 3.50% 前回 3.50（5年)



※要人発言やニュース

【日本】

政府の経済対策、大型減税含めて21兆3000億円程度とする方向で最終調整（NHK）



片山財務相

市場動向への直接的な言及は不測の影響及ぼす恐れあり控える

物価､金利､円安の全てのバランスを取ること大変難しい



小枝日銀審議委員

経済物価改善に応じ引き続き利上げ必要、実質金利は極めて低い水準にある

実質金利を均衡状態に戻していく金利の正常化が必要

金利正常化進めることが将来に意図せざる歪みもたらさないために必要

足もとの物価は基調的な物価上昇率よりも強い状況が続いている



【中国】

中国当局が新たな不動産支援策を検討（BBG報道）

当局は夏ごろから議論してきたが実施時期や具体策は依然として不明

