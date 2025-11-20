タレントのJOY（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。モデルでタレントの妻・わたなべ麻衣（36）と5歳の誕生日を迎えた娘とディズニー家族ショットを披露した。

「はーちゃん、5歳の誕生日おめでとう。5歳の誕生日を迎えた娘と今年も1泊2日で大好きなディズニーに行ってきました！初日がランドで翌日がシー♪♪」と誕生日ディズニーを楽しんだことを報告。

ミッキーを含めた家族3ショットや娘のドレス姿に加え、ファンキャップを被った夫婦ショットも披露。「最近はこの日のために仕事も頑張ってきたのもあって、本当に楽しい2日間になったよ！そして気付いたら爆買いしてました（※最後の写真見てね）！また仕事頑張らないと！笑」と自虐的につづった。

帰宅後にケーキでお祝いしたことも明かし、「5歳になった大切な娘、また6歳に向けて自由に伸び伸び楽しんで毎日を過ごしてね！たくさん振り回してくれるのを楽しみにしてるよ。LOVE&JOY」と締めくくった。

フォロワーからは「ディズニー誕生日なんて最高」「enjoyしてますな」「幸せいっぱいのステキな家族」「幸せシェアありがとございます」などの声が寄せられた。