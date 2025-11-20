佐野岳「スポ男」収録中に怪我 状況・今後について説明「自分自身が1番納得出来ず…」
【モデルプレス＝2025/11/20】俳優の佐野岳が11月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦」（TBS）の収録中に怪我をしたことを報告した。
【写真】佐野岳、バキバキの肉体美
佐野は「この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗し怪我をしてしまいました。その後の競技も棄権する事になり、病院で精密検査をし、治療していくことになりました」と報告。「自分が得意としてきた跳び箱での怪我は自分自身が1番納得出来ず、競技を最後まで続けたかったです」と後悔をつづった。
今後の仕事については「医師の指示のもと行ない治療を第一に考えます」と伝えた佐野。最後には「また機会があるならば、改めて万全な状態で、戻ってくるつもりでいます！！」と意気込み、「その時はまた変わらぬ応援をいただけたら嬉しいです！待っててください！」と呼びかけた。
「最強スポーツ男子頂上決戦」は、芸能界を代表するスポーツ男子たちが、“最強”の称号をかけ、超過酷な対決に挑む番組。2024年から有観客での開催がスタートし、鍛え抜かれたスポーツ男子たちの魂と肉体の本気のぶつかり合いは、放送でも多くの反響を呼んでいる。
佐野を巡っては18日、同番組が公式サイトにて「本日11月18日（火）開催の『最強スポーツ男子頂上決戦』に出場を予定しておりました佐野岳さんは、無観客での競技収録中、脚の違和感を訴えられたため、大事をとって欠場することとなりました」と発表していた。（modelpress編集部）
◆佐野岳「スポ男」収録中に怪我
◆TBS、11月18日に佐野岳の欠場発表
