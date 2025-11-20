3児の母・滝沢眞規子、玄米鮭弁当公開「丁寧で美しい」「はじめて見た」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】モデルの滝沢眞規子が11月20日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳3児の母モデル「はじめて見た」玄米鮭弁当公開
滝沢は「今日は玄米鮭弁当」と投稿。「竹輪の天ぷらって大好き」と続けて、衣薄めでさっぱり仕上げた竹輪の天ぷら、紫キャベツのマリネ、きんぴら、鮭などの具が所狭しと詰め込まれた贅沢な弁当を披露している。
この投稿には「美味しそう」「丁寧で美しい」「こんな綺麗なお弁当はじめて見た」「健康的で素敵」「料理上手で憧れる」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
