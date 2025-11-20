ゆうちゃみ、美デコルテ際立つ赤いベアトップドレス姿公開「キュートでエレガント」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】モデルのゆうちゃみが11月19日、自身のInstagramを更新。赤いベアトップのミニドレスを着用した姿を披露し、話題となっている。
【写真】ゆうちゃみ「セクシー」胸元のぞく大胆トップドレス姿
ゆうちゃみは「赤いドレスかわいくて こっちばーじょんも」とつづり、美しい肩とデコルテが映える赤いベアトップのミニドレスを着用した姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「キュートでエレガント」「何着ても素敵」「似合いすぎ」「スタイリッシュ」「ゴージャス」「セクシー」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
