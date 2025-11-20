「世界中の悲しい出来事を乗り越えるきっかけに」

東日本大震災の津波で亡くなった弟の律ちゃん（当時５歳）を追悼するため、宮城県東松島市の市職員伊藤健人さん（３２）が青いこいのぼりを空に泳がせた実話を基にした絵本が、ドイツで出版された。

制作したドイツの大学院生ソフィー・ボーネルさん（２２）は「絵本を読んで世界中の悲しい出来事を乗り越えるきっかけにしてほしい」と語る。（石巻支局 小池由記）

うれしそうな姿を思い出し

「龍になった青い鯉（こい）のぼり」と題した絵本は、表紙に青い大きな羽がある龍の背中に乗って空を飛ぶ律ちゃんが描かれ、伊藤さんの体験が物語となっている。ボーネルさんは犠牲者への鎮魂の思いを込めて優しい筆遣いで表現し、黒い津波や被害を受けた風景の説明は「音もなく、しんとしていて、まるで時間が止まったよう」と日本語、ドイツ語の２か国語でつづった。

震災当時、高校２年生だった伊藤さんは、律ちゃんのほか、母と祖父母も失った。壊れた自宅で思い出の品を探していると、泥まみれの青いこいのぼりが見つかった。「僕のだ」。端午の節句に律ちゃんがそう言って、風になびく青いこいのぼりをうれしそうに指さした姿を思い出した。

途方に暮れるなか、「前に進むために何かしたい」と伊藤さんは２０１１年５月５日、地元で青いこいのぼりを飾り、３歳から習っていた和太鼓の演奏会を企画。「青い鯉のぼりプロジェクト」として仲間や賛同者が増えると、毎年３、５月の恒例行事となり、追悼や復興のシンボルに。今年のこどもの日には、全国から寄せられた４５０匹ほどが舞った。

和太鼓がつないだ縁

絵本制作は昨年６月、伊藤さんに協力してきた和太鼓チームが、ボーネルさんが通うドイツ・トリア市の大学で公演したことがきっかけだった。そこでプロジェクトが話題となり、ボーネルさんは「自分の家族が突然いなくなったらと考えた。伊藤さんの活動に心を打たれた」と絵本作りを思いついたという。

大学院で服飾デザインを学ぶボーネルさんは、和太鼓チームからの取材に加えて、オンラインで伊藤さんから被災時の様子や復興の歩みを聞き取った。現地の独日協会も支援した。

ボーネルさんは１４日に東松島市役所を訪れ、「震災を経験していない子どもたちに伝えたい」と市内の図書館や小学校用に５０冊を寄贈。伊藤さんは「希望が見える瞬間があることが、温かい絵を通して伝わってほしい。海を越えて震災の記憶が伝わり、語り継がれるならうれしい」と話した。

絵本の題名はドイツ語で「Wie die Koinobori zu Drachen wurden」。Ａ４判２８ページ、１冊１６ユーロ（２９００円前後）で、ドイツ語のオンラインサイトなどで販売している。