のん上越初ライブ写真公開！「本当にすごい」「まじでカッコ良かった」個性的なステージコーデにも反響

のんが、11月19日にアメーバオフィシャルブログを更新。11月16日に新潟県上越市で開催された同地初の音楽フェス『BUN BUN PARADE 2025』出演時のライブショットを公開した。

■音楽フェス『BUN BUN PARADE 2025』出演時のライブショットを公開

のんにとって、新潟でのライブ出演は今回が初。「上越またね」と題してブログを更新すると、赤いエレキギターを奏でながら真剣な眼差しで見つめる姿や、柔らかく微笑みながらマイクに向かう表情、タンバリンを手に客席へ声を届けるカットなど、のんの多彩な表情と躍動感に満ちたステージショットを複数枚公開した。

衣装は、バラのモチーフがあしらわれ光沢のある白のトップスに、稲光のようなグリーンのステッチが走るブラウンパンツを合わせた個性的なステージコーデ。照明が当たるたび衣装の質感が立体的に浮かび上がり、ライブの熱気をいっそう際立たせていた。

ブログでは、「Gt.&Vo.：NON」「Gt.：Kei Higuchi」「Ba.：Shoko Nakamura」「Dr.：Takato Nagashima」とメンバーを紹介し、スタイリングはIzumi Machino、ヘアメイクはShie Kanno、写真はKentaro Minamiが担当したことも明かしている。

この投稿にファンからは

「本当にすごい」

「素敵な夜をありがとう!!」

「トリを飾るだけある歌声！ サウンド!!」

「素敵な夜だったのが伝わってきます」

「のんちゃんらしい空気に包まれていてホッとします」

などの声が寄せられている。

