ミュージシャンのＧＡＣＫＴが２０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。日本の職人の技術に驚嘆したことを明かした。

ＧＡＣＫＴは職人が高層ビルの屋上からロープを使ってスルスルと降りる様子を撮った映像を貼付し「大阪での収録を終え東京へ戻る朝。まだ寝ぼけたまま窓の外に目を向けると、ビルの屋上の手すりすら無い場所を人がスタスタと歩いているのが目に入った。見間違いかと思い目を凝らすと、職人が数人で何かの準備をしているようだ」と自身が目にした様子を解説。

さらに「ビルの端から身を乗り出し下を覗き込み、そのままロープをすっと地面へ落とし、ミッションインポッシブルのワンシーン並に壁面をスルスル降りていく。躊躇する様子など一切なく、細いロープ一本に命を預け、当たり前のように下りていくその姿に気付けば胸が熱くなっていた。職人ってマジでクールだ」と職人技の凄さに感動したということを明かした。

続けて「以前、東京タワーの建築史やマクドナルド１号店の話を調べたことがある。どちらも日本の職人たちの技と覚悟があったからこそ、工期は遅れず完成した。その偉業は職人の技があってこそのもの。世界の常識すら塗り替えるほどの精度と気概。日本の職人レベルって、この国の礎そのものだ」と職人への敬意を示した上で「日本の職人ってやっぱ凄ぇわ。朝から気合い入れて貰った。ありがとう」とつづっている。