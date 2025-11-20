第１子妊娠を公表したＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが２０日、木曜パートナーを務めるＴＢＳラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜・午前１１時）に産休前、最後の生出演を果たした。

近藤アナは今月１３日の同番組で第１子妊娠を発表し２６日から産休に入ることを発表。出産予定日を「来年１月末です」と明かしていた。

オープニングでは番組パーソナリティーを務めるエッセイストのジェーン・スーさんから出産への準備を聞かれ「まだ何もしていないんです」と明かした近藤アナ。エンディングで「みんなが愛を持ってあったかく見守ってくださった番組だなと思いました」と感謝し「この番組、リスナーさんと距離が近いですね。そこがうれしかった」と明かしていた。また、産休前、最後の仕事がパートナーを務める同局「那須川天心のかんきもラジオ」（火曜・午後１０時）の生放送になることを明かしていた。

さらに、近藤アナは来週からの木曜パートナーを同局の宇賀神メグアナが務めることも発表。最後にジェーン・スーさんから「かこにゃん、いってらっしゃい」と声をかけられ「いってきま〜す」と応じ番組は終了した。

２０１９年に入局した近藤アナは、昨年１０月１２日にパートナーを務める「とんねるず」木梨憲武がパーソナリティーのＴＢＳラジオ「土曜朝６時 木梨の会。」（土曜・午前６時）で一般男性と結婚したことを発表していた。