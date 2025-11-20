お笑いコンビ、アンガールズの田中卓志（49）が20日、都内で、「最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ2025」（21日午後8時からPrime Videoで放送）の配信記念イベントに出席した。

お笑いの実力者たちが、一度限りの即興コンビで、与えられたお題に合わせてステージコントに挑む。優勝コンビには賞金1000万円が贈呈される。

どんなお題が与えられるか分からない、お笑い芸人の本能が試される番組とあって、ハードな収録となった様子を語った。田中は「普通のバラエティー番組だったら、スベったところはカットされるじゃないですか。この番組は投票があるので、落ちた理由をちゃんと映像で流さないといけない」と説明。お笑いコンビ千鳥大悟が「スベったところは確実に流すもんね」と続けると「あれが嫌なんですよ！」と本気の叫びを見せた。

実際に「激スベりした瞬間が何回もあった」と苦笑いしつつ、「逆に普通のテレビでは見られない、スベったところも楽しみにしていただけるとありがたいです」と、本気で挑んだ番組をアピールした。

他に、シソンヌ長谷川忍、オアシズ大久保佳代子らが出席。同番組サーポーターの乃木坂46林瑠奈がイベントのMCを務めた。