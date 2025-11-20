「『鬼滅の刃』S-MEISTER 機械式時計」我妻善逸モデル 弐・煉󠄁獄杏寿郎モデル 弐・嘴平伊之助モデルが再販がGARRACK公式サイトにて開始された。

キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」から展開されている、日本の伝統工芸の一つである「金沢箔」を使用したアニメ「鬼滅の刃」の機械式腕時計（自動巻き）。キャラクターを再現した文字盤は、熟練の職人が1つ一つ手作業で仕上げている。時計の心臓部であるムーブメントは日本製を使用し、日本で組み立てたメイドインジャパンの腕時計となっている。

金閣寺に使用されていることで知られる金沢箔。金沢は金箔生産に適した気候風土と歴史を背景に発展した日本一の金箔の産地。金属塊をたたいて約 0.1μm（１mmの1万分の1）という薄さまで伸ばしたものを、熟練の職人が一つ一つ心を込めて彩色している。

このたび再販された我妻善逸モデル 弐、煉󠄁獄杏寿郎モデル 弐はリニューアルされたもの。嘴平伊之助モデルふくめ、各モデルの文字盤などにはキャラクターのアイコンなどがデザインされている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）