SEVENTEEN・TXT・IVEの名前も！音楽授賞式「MMA2025」、“TOP10”候補30組を発表

今年最も愛されたアーティストを選ぶ「MMA2025」の“TOP10”候補が発表された。

【写真】TXT、“日本の大物アーティスト”との共演SHOT

カカオエンターテインメントの音楽プラットフォームMelonは、「The 17th Melon Music Awards（MMA2025）」のTOP10候補30組を公開し、11月20日〜12月4日まで投票と出席チェックイベントを実施すると発表した。

“TOP10”候補30組には、IU、G-DRAGON、10CM、MAKTUB、ファン・ガラム、DAY6、SEVENTEEN、イム・ヨンウン、BLACKPINK、NCT DREAM、OVAN、ジェニー（BLACKPINK）、Woody、TOMORROW X TOGETHER、aespa、IVE、LE SSERAFIM、ロゼ（BLACKPINK）、PLAVE、BOYNEXTDOOR、RIIZE、BABYMONSTER、NCT WISH、ILLIT、MEOVV、JAESSBEE、ZO ZAZZ、Hearts2Hearts、KiiiKiii、ALLDAY PROJECTが名を連ねた。

（画像＝「MMA2025」）

候補たちの主な活躍を見ると、G-DRAGONの『TOO BAD (feat. Anderson .Paak)』はリリース1時間でMelon「TOP100」1位を獲得。ジェニーの『like JENNIE』は公開直後にTOP100入りし、現在まで9カ月間チャートインを継続、日間チャート1位を計14回記録するなど、その存在感を発揮した。BLACKPINKの新曲『JUMP』もMelonチャート1位・2位を独占し、圧倒的な影響力を示している。

第4世代ガールズグループの勢いも目覚ましかった。IVEは2月の月間チャート1位曲『REBEL HEART』をはじめ、『ATTITUDE』『XOXZ』を連続ヒットさせ、揺るぎない人気を証明。LE SSERAFIMの『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は中毒性の強いフックを武器にTOP100の3位まで上昇した。

第5世代アイドルでは、ILLIT『Billyeoon Goyangi (Do the Dance)』、BOYNEXTDOOR『IF I SAY, I LOVE YOU』、NCT WISH『COLOR』、RIIZE『Fly Up』などがMelonチャート上位にランクインし、急成長ぶりを披露。

今年デビューした新人の活躍も際立っている。ALLDAY PROJECTのデビュー曲『FAMOUS』はリリース3日でTOP100の1位に到達し、鮮烈な印象を残した。Hearts2Hearts『The Chase』、KiiiKiii『I DO ME』もチャート入りに成功し、“怪物新人”として注目を集めた。

(画像＝Melon公式X）

タイトルスポンサーであるカカオバンクが主催する「MMA2025」は、12月20日にソウル・高尺（コチョク）スカイドームで開催される。今年のメインスローガンは「Play The Moment」。音楽でつながり、記録されたすべての瞬間と物語を「MMA2025」でともに共有しようという意味が込められている。

本公演には、G-DRAGON、パク・ジェボム、10CM、ZICO、EXO、WOODZ、ジェニー（BLACKPINK）、aespa、IVE、HANRORO、BOYNEXTDOOR、RIIZE、PLAVE、NCT WISH、ILLIT、Hearts2Hearts、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、IDID、ALPHA DRIVE ONEなど、超豪華なラインナップが出演予定で、K-POPファンの期待を集めている。

（記事提供＝OSEN）