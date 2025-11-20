会談前に記者会見で視線を交わすロシアのプーチン大統領とトランプ米大統領＝8月15日、アラスカ州アンカレジ/Kevin Lamarque/Reuters

（CNN）トランプ米政権がロシアとの間で、ウクライナ戦争終結に向けた新たな和平案の交渉を水面下で進めていることが分かった。協議の内容に詳しい関係者がCNNに明らかにした。

この関係者によると、交渉を主導しているのは、米政権の対ロ交渉の中心となってきたウィトコフ特使。米政権はクレムリン（ロシア大統領府）が再び和平に前向きな姿勢を示しているとの感触を得ており、今週に入って交渉は加速しているという。

米陸軍のバトラー報道官は声明で、ドリスコル陸軍長官と国防総省の高官で構成される代表団が19日午前、ウクライナに到着したと説明。「ウクライナ当局者と会談し、戦争終結の取り組みについて協議する実地調査任務」で派遣されたという。

米当局の別の情報筋によると、今回の任務はトランプ大統領の指示によるもので、和平協議の再活性化に向けた政権の取り組みの一環。

ドリスコル長官はウクライナのゼレンスキー大統領その他の高官と戦況や兵器需要、新たな和平の取り組みについて協議する見通しとなっていた。

米代表団のキーウ訪問については、米紙ウォールストリート・ジャーナルが最初に報じた。

ウクライナのシュミハリ国防相はドリスコル氏と面会できて「光栄だ」と述べ、握手を交わす2人の写真を投稿した。

ドリスコル長官は表向き、前回の和平協議には参加していなかった。イエール大法科大学院の同窓のバンス副大統領に近い人物で、軍の調達に注力してきた。

ドリスコル長官に同行したのは、ジョージ米陸軍参謀総長と米欧州・アフリカ陸軍のドナヒュー司令官、ワイマー米陸軍最先任上級曹長だった。

ロシア側の情報筋もCNNの取材に、ウィトコフ特使を含む米ロ高官が接触していることを認めた。