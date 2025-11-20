女性ジョッキーで国内最多の地方通算１３８１勝（１１月１９日時点、他に韓国で５６勝）を挙げる宮下瞳騎手＝名古屋競馬＝が１１月２０日、令和７年度第２回調教師免許試験に合格し、今月末をもって引退することが愛知県競馬組合から発表された。免許は１２月１日付で交付。１１月２６日に名古屋競馬場で引退記念セレモニーが行われる。

同騎手は鹿児島市出身。１９９５年１０月に名古屋でデビューした。２００５年に名古屋競馬の小山信行騎手（当時）と結婚し、１１年８月に一度は引退。２人の男児を出産したあと、１６年８月に現役復帰した。

子育てと騎手の仕事を両立させ、２０２１年１１月に国内の女性ジョッキーとして初めて通算１０００勝を達成。令和６年春の褒章では、女性ジョッキーとして初めて黄綬褒章を受章した。１０月２８日に東京・赤坂御苑で開催された天皇・皇后両陛下主催の「秋の園遊会」に招かれるなど、女性ジョッキーの第一人者として活躍してきた。

他の主な受賞歴はＮＡＲグランプリ優秀女性騎手賞（１４回）。ＮＡＲグランプリ特別賞（５回）。２０１９年に女性のチャレンジ賞、男女共同参画担当大臣賞。２０２１年に第２回競馬功績者表彰・農林水産大臣賞を受賞など。