USJ、恒例の『ユニ春』2026年の概要発表 「年パス」＆「1デイ」に学割登場【価格・購入方法など】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は20日、学生応援キャンペーン『ユニ春 2026』を来年1月30日からスタートするとし、その概要を発表した。
【Xより】人気アーティスト出演のスペシャルライブ開催も発表！USJの『ユニ春』2026
『ユニ春』は、2026年1月30日から4月5日まで期間限定で開催される。卒業やクラス替えなど、ひとつの節目を迎える春は、学生の皆さまにとって特別な季節。本キャンペーンは、そんな大切な時期に、仲間や友だちと思い切り楽しみ、心が弾む時間をともに過ごし、“最高の青春の思い出”を作ってほしいという想いを込めて、毎春実施している。
来春も、パークのNO LIMIT ！なエンターテイメントはもちろん、おトクな学生限定チケットや、学生に人気のアーティストによるスペシャルライブなどさまざまなプログラムを予定している。
“学割パス”を2種販売する。「【ユニ春限定】1デイ学割パス」と「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」を特別価格で提供する。
また豪華アーティストが集結する『ユニ春！ライブ 2026』を来春も開催する。学生に大人気のアーティストによるスペシャルライブで、グラマシーパークが超興奮・超熱狂のライブ会場となる。
■「【ユニ春限定】1デイ学割パス」
「1 デイ・スタジオ・パス」の通常価格から1000円割引で特別販売する学生限定のパス
発売日時：2025年12月2日（火）12:00頃から発売開始
対象入場期間：2026年1月30日（金）〜2026年4月5日（日）
対象者：大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生
※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生で学生証または、生徒手帳を購入時に提示（アップロード）できる人が対象。
価格：7900円〜1万900円（税込価格／入場日により、価格が異なる）
発売箇所：WEBチケットストア、オフィシャルホテル各社（宿泊者限定）、株式会社JTB
■「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」
「ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」の通常価格から2000円割引で特別販売する学生限定の年間パス
発売日時：2025年12月2日（火）12:00 頃から発売開始
利用期間：2026年1月30日（金）〜2026年4月5日（日）の間で指定した1日（有効期間開始日／初回入場日）より1年間
対象者：大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生
※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生で学生証または、生徒手帳を購入時に提示（アップロード）できる人が対象
価格：2万円（税込価格）
※入場除外日あり
発売箇所：WEBチケットストア
