「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻で、タレントの美奈子さんが、自身のインスタグラムを更新。

オフを楽しんだ様子を明かしました。



【写真を見る】【 美奈子 】 「素敵な紅葉が見えるカフェ。テラス席で 紅葉を楽しみながら頂くランチは格別でした」「秋を存分に楽しんだ1日でした❤」





美奈子さんは「先日のお友達day❤」「素敵な紅葉が見えるカフェ。テラス席で 紅葉を楽しみながら頂くランチは格別でした。」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、食事を楽しむ美奈子さんの姿が見て取れます。



続けて「そしてそのあとは 大好きな推し活を ああ。。。。。。 かっこよすぎて悶絶ww」と、記しました。









更に「そして大好きな芋活も❤」と、「お芋チップス」を楽しんだ様子を写真と共に報告。



最後に、美奈子さんは「秋を存分に楽しんだ1日でした❤」と、その思いを綴っています。



この投稿にファンからは「たまにはいいね美奈ちゃん❤❤息抜き❤」・「推し活最高!!」・「めちゃくちゃいい日ですね❤」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】