鳥越裕貴、全編「和装」で撮影に挑戦　2026年版卓上カレンダーが12月に発売

『鳥越裕貴 2026卓上カレンダー』（ハゴロモ）が2025年12月20日より発売される。

【写真】和服姿の鳥越裕貴を見る

2010年、舞台『イナズマイレブン』より本格的な俳優活動を開始した鳥越裕貴。以降『弱虫ペダル』やミュージカル『刀剣乱舞』、『文豪ストレイドッグス』など2.5次元作品のメインキャストとして活躍。一方で小劇場作品や『ビロクシー・ブルース』（演出：小山ゆうな）、『鴨川ホルモー、ワンスモア』（演出：上田誠）などのストレートプレイにも出演している。

2026年版カレンダーのテーマは「和装」。全ページにわたり、趣の異なる多彩な和装スタイルで撮影を敢行。シンプルで凛とした印象の「黒和服」をはじめ、洋服と組み合わせた「和×洋」スタイル、鮮やかな色合いが印象的な「浴衣」、大正浪漫を感じさせる「袴」、さらに中華街を舞台に華やかに撮影した「和×中華」など、バリエーション豊かなビジュアルが収録されている。

『鳥越裕貴 2026卓上カレンダー』の発売に伴い、発売記念イベントが2026年1月12日にHMV＆BOOKS SHIBUYAにて開催。また楽天ブックスで本商品を購入すると特典ブロマイドがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）