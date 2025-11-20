¡ãÂ®Êó¡ä¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¸åÈ¾½ÐÆþ¤ê·ã¤·¤¯¥¤¡¼¥Ö¥óÈ¯¿Ê¡¡Á°ÅÄ¸÷»ËÏ¯¤¬Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×
¡ã¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡½éÆü¡þ20Æü¡þ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊµÜºê¸©¡Ë¡þ7117¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2014Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦4¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦30°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤Ã¤´¤¯¤¤¤¤¾Ð´é¤Î¾¾»³±Ñ¼ù
Á°È¾¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦3¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤È½ÐÆþ¤ê¤¬·ã¤·¤¤ÆâÍÆ¡£º£µ¨¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼½é¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ç¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÁ°ÅÄ¸÷»ËÏ¯¡£2ÂÇº¹2°Ì¥¿¥¤¤Ëº£Ê¿¼þ¸ã¡¢À¸¸»»ûÎ¶·û¡¢ÂçÄÐÃÒ½Õ¡¢ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡£3ÂÇº¹6°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏÀÐÀîÎË¡¢ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¡¢²ÏËÜÎÏ¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥À¥ó¥é¥Ã¥×¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤é10¿Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í2ÀïÌÜ¤ÎÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¤Ï4¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦73°Ì¥¿¥¤¡£2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤¬¤«¤«¤ë¶â»Ò¶îÂç¤âÆ±¤¸¤¯73°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï2²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï4000Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ã¿ï»þ¹¹¿·¡äÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâÃË»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¡ÈÀ¤³¦´ð½à¥³¡¼¥¹¡É¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡Ö¼ºÎé¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¾¾»³±Ñ¼ù¤ÎºÇ¿·¥¹¥¤¥ó¥°¡¡¥¯¥é¥Ö¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ÆÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë!?
"½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª¡¡1W¤Ï¤Ä¤«¤Þ¤ë¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX¥Ö¥é¥Ã¥¯ 50SR¡Ù¡¢¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¡ØMCI 90R¡Ù "
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤Ã¤´¤¯¤¤¤¤¾Ð´é¤Î¾¾»³±Ñ¼ù
Á°È¾¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦3¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤È½ÐÆþ¤ê¤¬·ã¤·¤¤ÆâÍÆ¡£º£µ¨¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼½é¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ç¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÁ°ÅÄ¸÷»ËÏ¯¡£2ÂÇº¹2°Ì¥¿¥¤¤Ëº£Ê¿¼þ¸ã¡¢À¸¸»»ûÎ¶·û¡¢ÂçÄÐÃÒ½Õ¡¢ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡£3ÂÇº¹6°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏÀÐÀîÎË¡¢ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¡¢²ÏËÜÎÏ¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥À¥ó¥é¥Ã¥×¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤é10¿Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í2ÀïÌÜ¤ÎÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¤Ï4¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦73°Ì¥¿¥¤¡£2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤¬¤«¤«¤ë¶â»Ò¶îÂç¤âÆ±¤¸¤¯73°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï2²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï4000Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ã¿ï»þ¹¹¿·¡äÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâÃË»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¡ÈÀ¤³¦´ð½à¥³¡¼¥¹¡É¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡Ö¼ºÎé¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¾¾»³±Ñ¼ù¤ÎºÇ¿·¥¹¥¤¥ó¥°¡¡¥¯¥é¥Ö¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ÆÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë!?
"½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª¡¡1W¤Ï¤Ä¤«¤Þ¤ë¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX¥Ö¥é¥Ã¥¯ 50SR¡Ù¡¢¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¡ØMCI 90R¡Ù "