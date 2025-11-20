Uber Taxi、鹿児島県内で初めてUber Taxiのサービス開始
Uber Japanは11月19日、スマートフォンアプリ「Uber」を通じてタクシーを呼べる「Uber Taxi」のサービスを、鹿児島市内全域で新たに開始した。
「Uber Taxi」のサービスが、鹿児島市内全域で新たに開始
鹿児島市では観光需要が継続的に回復しており、最新の観光統計では、宿泊客数は前年比6.4%増、特に訪日外国人宿泊客は前年比77%増と大幅に伸びている。同社では、サービス開始前から多くの国内外旅行者が鹿児島市内でUberアプリを起動しているのを確認しており、増加する観光需要に応えるべく、今回のサービス開始に至った。
鹿児島県内でUber Taxiのサービスが提供されるのは、今回が初めてとなる。今回のサービス開始により、Uber Taxiが利用できる地域は全国39都道府県に拡大した。
「Uber Taxi」のサービスが、鹿児島市内全域で新たに開始
鹿児島市では観光需要が継続的に回復しており、最新の観光統計では、宿泊客数は前年比6.4%増、特に訪日外国人宿泊客は前年比77%増と大幅に伸びている。同社では、サービス開始前から多くの国内外旅行者が鹿児島市内でUberアプリを起動しているのを確認しており、増加する観光需要に応えるべく、今回のサービス開始に至った。
鹿児島県内でUber Taxiのサービスが提供されるのは、今回が初めてとなる。今回のサービス開始により、Uber Taxiが利用できる地域は全国39都道府県に拡大した。