お笑い芸人・ミュージシャンのはなわ（４９）が２０日、都内で１１月２２日の“いい夫婦の日”に発売する「柔道３兄弟と天然ママと僕〜はなわの楽しい子育て〜」（徳間書店）の取材会を行った。

芸能生活３０周年、結婚２５周年を記念して、初めて家族の歩みや、子育て哲学と経験をつづった著書となる。「１年ぐらい前から書き始めて、泣きそうなぐらいうれしいですね」と笑顔。「めちゃくちゃ赤裸々に語ってますんで、ぜひ読んでいただきたい」と呼びかけた。

はなわは自身の子育てについて、「うちは芸人っていうこともあるので怒ることはまずしたことがない。ツッコミみたいな感じ」と明かした。「宿題してなかったら、『お前まだしてないの。やばいじゃん。お前やばいよ、俺みたいになっちゃうよ』と。『絶対なりたくないわ』と言われて、『誰がバカだよ』と。常に笑いがあるような感じですね」という。子育ては「コントのような形でやっている」と楽しげに話した。

子供にはゲームなどの時間制限はしていなかったという。「子どもたちは柔道を頑張ってやっていて、学校に行って、塾も行って、へとへとになって帰ってくる。その子どもたちがやっと休める場所に制限をするのはかわいそうすぎて、『家に帰ったらやりたいことをやりな』と（している）」と方針を説明。「制限してもいいんでしょうけど、次の日の朝練があってきついのは自分たち。自分の経験としてわからせていく、そういう見守りというか、そこは干渉しないような教育をしていますね」と話した。