『レディクレ』×大阪ステーションシティでイベント、出演アーティストの限定メニューなど バーバパパも登場【概要】
JR大阪駅直結・大阪ステーションシティのイルミネーション『Twilight Fantasy（トワイライトファンタジー）2025』が、11月21日〜12月25日に開催される。年末の音楽フェス『FM802 RADIO CRAZY』とコラボレーション。さらに、絵本誕生55周年となるバーバパパも登場する。
時空（とき）の広場と大階段を中心に、きらめくイルミネーションと音楽が織りなす幻想的な空間が広がる。街全体を包みこむように流れる光のリボンや舞い上がる音符、音のモチーフが夜空にリズムを描く。
大階段は、バーバパパファミリーふんするオーナメントが階段を埋め尽くすような、にぎやかな階段装飾となる。金時計には、バーバパパとバーバママがまさに装飾を施している瞬間を切り取ったかのようなクリスマスツリーが登場する。そして、メイン装飾「Crazy Tune Tunnel」は、光と音楽を楽しめるトンネル型の没入空間となる。
『FM802 RADIO CRAZY』とのコラボでは、フェス出演のアーティストメッセージをオブジェとして設置。出演アーティスト6組とコラボした限定メニューも販売されるほか、過去のライブ写真などの展示や公式PV放映、オフィシャルグッズの販売も予定する。
■『Twilight Fantasy（トワイライトファンタジー）2025』主な内容
11月21日（金）〜12月25日（木）
・時空の広場の営業時間は午前8時〜午後11時30分
・イルミネーション点灯時間は午後5時〜11時 ※11月21日（金）は午後7時から
場所：JR大阪駅・大阪ステーションシティ5F「時空（とき）の広場」、大階段
イルミネーション点灯式
11月21日（金）午後6時50分ごろ〜
JR大阪駅・大阪ステーションシティ5F「時空(とき) の広場」
出演：FM802 DJ・大抜卓人、バーバパパ
バーバパパ絵本誕生55周年を記念したオリジナルスタンプラリー
大阪ステーションシティの各施設内9種類のスタンプを全部集めると、オリジナルミニタオル（先着2000名）をプレゼント。
11月21日（金）〜12月25日（木）
※オリジナルミニタオルはなくなり次第終了、以降はオリジナルステッカーをプレゼント
場所：大阪ステーションシティ各所（台紙：施設内チラシラックに設置）
※施設により営業時間が異なる
料金：無料
バーバパパとコラボレーションしたイベント（予定）
11月22日（土）絵本読み聞かせ・グリーティング
11月23日（日）ワークショップ・グリーティング
12月21日（日）ワークショップ・グリーティング
場所：JR大阪駅・大阪ステーションシティ5F「時空（とき）の広場」
料金：無料
大阪ステーションシティ×FM802 RADIO CRAZYコラボカフェ
RADIO CRAZY出演アーティスト6組とコラボした限定メニューを販売。コラボする6組のアーティストの過去の出演ライブ写真等の展示装飾や公式PVを放映予定。RADIO CRAZYオフィシャルグッズの先行販売も実施予定。
Omoinotake メニュー「この愛に敵うラテはない」
OKAMOTO'S メニュー「オモイノタケ混みご飯 カレー」
KANA-BOON メニュー「あまいものねだり」
go!go!vanillas メニュー「SCARY MONSTERSパンケーキ」
w.o.d メニュー「マイ・ジェノベーゼパスタ」
flumpool メニュー「スノウゴースト」
期間：11月21日（金）〜12月25日（木）
メニュー提供時間 正午〜午後9時半（ラストオーダー）※数量限定、なくなり次第終了
場所：JR大阪駅・大阪ステーションシティ5F「時空（とき）の広場」内 カフェ「バール・デルソーレ」
FM802 on-air with TACTY IN THE MORNING 大阪ステーションシティ GO FUN 公開収録
オカモトショウ・オカモトコウキ（OKAMOTO’S）、サイトウタクヤ（w.o.d.）をゲストに迎えたスペシャルTALK＆LIVEを開催。
日時：11月21日（金）午後7時〜
UMEDA GOSPEL FESTIVAL 2025 gospel showcase（連携:阪急電鉄）
11組が贈る解放感あふれるパフォーマンスステージを開催。
日時：11月24日（月・祝）午前11時〜午後2時半
