地方競馬全国協会は20日、令和7年度第2回調教師・騎手免許試験の合格者を発表した。

以下の通り、調教師8人、騎手は4人。今年12月1日付の免許となる。

新規調教師の中には川崎の今野忠成、山崎誠士のベテラン騎手2人、さらに愛知の女性騎手・宮下瞳の名が含まれている。

宮下は女性騎手として歴代最多の地方競馬通算1381勝（19日現在）を挙げている。95年デビュー。11年にいったん引退したが、出産を経て16年に現役復帰。21年に国内の女性騎手で初めて通算1000勝を達成した。昨年、令和6年春の褒章において黄綬褒章を受章した。

なお、名古屋競馬は宮下の合格を受け、引退記念セレモニーを実施することを発表した。今月26日、名古屋競馬4日目6R終了後（午後5時30分頃）、ウイナーズサークルにおいて開催する。

また、川崎競馬場も今野、山崎両騎手の引退セレモニーを実施する。12月19日の川崎10R（午後7時30分頃）終了後、ウイナーズサークルで開催する。

▽調教師合格者

藤野俊一（65＝ばんえい、現騎手）

藤本匠（63＝ばんえい、現騎手）

菅原学（41＝岩手、現調教師補佐）

飯沼章（50＝千葉、現調教師補佐）

今野忠成（48＝川崎、現騎手）

山崎誠士（41＝川崎、現騎手）

宮下瞳（48＝愛知、現騎手）

芳賀雅広（53＝兵庫、現調教師補佐）

▽騎手合格者

阿部優哉（21＝ばんえい、現厩務員）

臼杵龍美（22＝ばんえい、現厩務員）

吉田理人（25＝ばんえい、現厩務員）

斎藤友香（19＝岩手、現厩務員）