即興コントの頂点を決めるバラエティ番組Prime Video「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」（21日、後8・00配信）の配信記念イベントが20日に都内で行われ、お笑いコンビ「真空ジェシカ」川北茂澄（37）が出席。9月に行ったイルカとの対決を振り返った。

出場コンビごとに着席し、記者会見方式で行われたこの日のイベント。「ネットニュースになりそうな出来事」を聞かれ、9月に神奈川・新江ノ島水族館で行ったイルカとの“ツーマンライブ”を振り返った。

漫才とイルカショーを約5分間交互の披露。観客の投票で勝負が決まった。「イルカショー面白くて、690対10で僕ら負けました」と惨敗。「イルカが面白いのか、素人に投票させたらいけないのか」と嘆き節も「イルカショーって相当面白いので、見てください」と絶賛した。

同サイトバラエティ作品において、歴代最高の視聴者数を記録した第一回大会から1年。8組16名の芸人が一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、即興コントの頂点を決める“最強新コンビ決定戦”の第2弾となる。千鳥が同番組MCを担当。川北は「アンガールズ」田中卓志とのコンビで出場した。