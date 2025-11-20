Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・目黒蓮（２８）が２０日、都内で映画「ほどなく、お別れです」（来年２月６日公開）の完成報告会にＷ主演をつとめる浜辺美波（２５）らと登場した。

小説家・長月天音氏の同名シリーズが原作で、初共演となる２人は葬祭プランナー役。目黒は浜辺演じるヒロインの指導役で、納棺師の資格も持つ敏腕プランナー役として徹底的に準備したといい「家に着物を持ち帰り、たたみ方を練習したり、葬祭プランナーの先生たちによる練習用動画をひたすら見続けた」。その上で「所作は美しくないといけないんですが、間違えてはいけないのは、それは振付ではなくて。しっかりと故人、遺族の皆さまへの思い大事にしようと」と話した。

浜辺は「（目黒は）忙しいんだろうなと思っていたら、思っていた５０倍は忙しそうで。深夜までダンスの振り入れがあったり、すぐに海外へ行ってしまったり」としながら「欧州から帰ってきてそのまま、まだ立っていない現場で練習をしていた」と多忙を極める中での努力に驚嘆。一方の浜辺も、目黒の近くで静かに見守り、作中で所作を学ぶことの役作りや関係性構築に励んだという。

誰しも経験する大切な人との別れ。目黒は「注目してほしいシーンよりも、見た後の人生にそれぞれが注目してほしい」としみじみと語った。