¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¡Ê£´£µ¡Ë¡¢¥Î¥Ö¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï¡¡£Ô£È£Å¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡¡£²£°£²£µ¡×ÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó¡½¡½¡×¤Ï¡¢£±£±·î£²£±Æü£²£°»þ¤è¤ê¡¢£³½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè£±²óÂç²ñ¤ÎÇÛ¿®¤«¤éÌó£±Ç¯¡£Â¨¶½¥³¥ó¥È¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëÆ±´ë²è¤ÎÂè£²ÃÆ¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈ£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÀéÄ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¡¢¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡×¤ÎÀîËÌÌÐÀ¡¡¢¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢µÈ½»¡¢¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¡×¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤Ê¤É¡¢½é½Ð¾ì·Ý¿Í¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÄ»¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÇµÌÚºä£´£¶¡×¤ÎÎÓÎÜÆà¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¥¹¥Ù¤ê¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¸ç¤ÏÂè£²ÃÆ¤ÎÇÛ¿®¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£¥Î¥Ö¤«¤é¤Ï¡Ö½Ð¤»¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì·Ý¿Í¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Ò¤È¤³¤È¤º¤Ä¥³¥á¥ó¥È¡£¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦ÀîËÌ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¡ÊÀîËÌ¤È¡Ë£±²ó¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡Ä±Ä¶È¤È¤«°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¥¬¥¯¡Ê¡áÀîËÌ¤ÎÁêÊý¡Ë¤È¤Ð¤Ã¤«¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¡Ø¼ºÇÔ¤·¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Î¢¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤ÎÏÃ¤¹¤ë¤È¤¤À¤±¤Á¤ã¤ó¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¡¡
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤ÎËÜµ¤¤Î´é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀëÅÁ¡£Âç¸ç¤â¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢·Ý¿Í¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÊÕ¤âÌÌÇò¤¤¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£